ترشح خالد زين لمنصب الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية

كتب- محمد خيري:

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، اجتماعًا مساء أمس الإثنين بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، واتخذ عددًا من القرارات المهمة، أبرزها الموافقة على ترشيح المستشار خالد زين الدين لمنصب الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا».

ويأتي هذا الترشيح استعدادًا لاجتماع الجمعية العمومية لـ"أنوكا"، المقرر عقده يومي 14 و15 مارس المقبل في الجزائر، بحضور 54 دولة أفريقية.

وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن ترشيح المستشار خالد زين الدين في منصب الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» يمنح مصر قوة رياضية جديدة تضاف إلى قائمة الكفاءات المصرية المتواجدة في مناصب مرموقة في مجال الرياضة على المستوى الدولي، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتولي الشخصيات المصرية المناصب الرياضية في مختلف الهيئات الرياضية سواء الأولمبية والدولية والقارية ضمن قوة مصر الناعمة في الخارج.

يُذكر أن المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق، قد شغل هذا المنصب سابقًا خلال الفترة من 2009 إلى 2013 كما أنه يحتل حاليا منصب الرئيس الشرفي للجنة الأولمبية المصرية.

اقرأ أيضا:

"هتعب أوي ومش مستوعب".. كهربا يطلق تصريح مثير بما فعله كولر قبل رحيله