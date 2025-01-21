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"ذهب للطبيب".. نجم الأهلي السابق يكشف ما حدث لبيرسي تاو في قطر بسبب كولر

12:36 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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    احتفال وسام أبو علي بهدفه مع بيرسي تاو
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    بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو لاعب الأهلي
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    بيرسي تاو من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو وواسام أبو علي
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كتب- محمد خيري:

كشف عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، مفاجأة حول رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن القلعة الحمراء وانتقاله إلى صفوف نادي قطر القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الحديدي في تصريحات على قناة الحدث اليوم: "بيرسي تاو ذهب لطبيب نفسي بسبب معاملة كولر واللاعب كان يرغب في المشاركة بشكل أساسي ولكن المدرب السويسري تعامل معه بطريقة سيئة ولذلك فضل الرحيل عن النادي الأهلي".

وأضاف: "الأهلي حقق بطولات عديدة مع كولر ولكن هناك أخطاء، والإدارة تعرض على المدرب السويسري العديد من اللاعبين يوميًا ولكنه يرفضهم جميعًا".

وكان بيرسي تاو عقده ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ورفض الاستمرار، ورحب الأحمر بهذا الأمر ووافق على العرض القطري.

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بيرسي تاو الأهلي كولر عمرو الحديدي أخبار الأهلي قطر القطري
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