بعثة يد الزمالك تطير للإمارات للمشاركة في بطولة الشارقة

كتب- محمد خيري:

تطير بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى الإمارات، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض منافسات بطولة الشارقة الدولية الودية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير الجاري.

ويتولى الكابتن هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الكوماندوز في الإمارات.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق: " الإفريقي التونسي - كاظمة الكويتي - مليحة الإماراتي".

ويخوض الزمالك منافسات البطولة بقائمة تضم كل من: "أحمد الأحمر - محمود خليل فلفل - يوسف ناجي - بلال أحمد - أحمد حسام - جمال صلاح - عمر الفولي- زياد حشاد - أحمد سامح - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - شادي خليل - يوسف علي - هشام صلاح - عمر صادق بيبو ".

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبد السلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي إدارياً".

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