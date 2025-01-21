"لازم تخرج للجماهير".. الغندور يوجه رسالة نارية للزمالك بشأن زيزو

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة خاصة لمجلس إدارة نادي الزمالك تعليقًا على الأحداث الحالية، وعدم الوصول إلى اتفاق نهائي مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، لتجديد تعاقده.

وقال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور:" للأسف مجالس إدارات الأندية وخاصًة الشعبية تعمل حساب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تكون رأي عام".

وأضاف: "بالتالي في حالة لم يوافق مجلس إدارة نادي الزمالك على شروط زيزو، قد يتحمل نقد لاذع من الجماهير المحبة لزيزو".

وأتم تصريحاته: "على مجلس إدارة نادي الزمالك أن يخرج أمام الجماهير ويكشف عن عرضه لزيزو وموقف اللاعب من العرض سواء بموافقته واستمراره أو رفضه وبيعه".

اقرأ أيضا:

“زيزو يقلب الأوضاع".. اجتماع طارئ في الزمالك وقرار حاسم