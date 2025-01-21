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"هتعب أوي ومش مستوعب".. كهربا يطلق تصريح مثير بما فعله كولر قبل رحيله

11:14 ص الثلاثاء 21 يناير 2025
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    محمود كهربا (1)
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    محمود كهربا من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    محمود كهربا
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    محمود كهربا
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    كهربا وخالد مرتجي
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    محمود كهربا بقميص الأهلي
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    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 11 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
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    محمود كهربا بقميص الأهلي
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    محمود كهربا في رحلة السفر
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كتب- محمد خيري:

أبدى محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، حزنه الشديد من الرحيل عن الأهلي، وتعامل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق معه.

قال كهربا في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "كولر سبب لي متاعب نفسية، ومكنتش مقتنع بأي كلام أو مبررات بيقولها، بقى يقولي كلام غريب ومش مقنع، يقولي أصل انت مش بتتمرن كويس".

وأضاف: "مبقتش أروح أكلمه تاني ولا أدخل له المكتب أسأله أنا مش بلعب ليه، علاقته اتغيرت معايا، من أول ما انضم الفرنسي موديست".

وأكمل: "الأهلي بيتي، أنا طالع ست شهور إعارة للاتحاد الليبي، ورغم كده مش مستوعب لأن الأهلي بالنسبالي كل حياتي".

وأتم تصريحاته: "أنا هتعب أوي وهاخد وقت على ما اتأقلم نفسيا، بس في النهاية أنا طالع إعارة وأسباب الخروج حاليا بيني وبين الأهلي بس".

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