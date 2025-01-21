مدرب مرموش يكشف دور والده ووالدته في بداية مسيرته مع دجلة

كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب السابق لناشئين وادي دجلة، ياسر أبو مسلم، عن دور الأسرة في حياة عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال أو مسلم في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "عمر كان من اللاعيبة المحترمة والملتزمة اللي بتسمع الكلام قوي، ومن صغره بيحاول يطور من نفسه على طول".

وأضاف: "مرموش صاحب شخصية قوية في الملعب من وهو عنده 15 سنة، وفي سنة من السنين كان جايب معايا تقريبا 35 جول".

وأوضح: "من العوامل المهمة التي ساعدت مرموش كثيرا، هي أنه لعب مع الفريق الأول وهو في سن صغير".

وواصل: "في إحدى المباريات كنا بنلاعب السكة الحديد والملعب سئ جدا وخرجنا خسرانين فرق واحد في الشوط الأول، كلمته بين الشوطين وحفزته، نزل جاب 3 أهداف، كان لاعيب راجل أوي في الملعب".

وزاد: "كنت ماسك فريق 98 وكنت مصعد مرموش معايا، وفي ماتش الداخلية كنت متأخر، عشان عمر يجيب جول ومحمد محمود (لاعب الأهلي الأسبق) يجيب التاني ونكسب".

واختتم مدرب سيدات بيراميدز الحالي: "أهل مرموش ناس محترمين جدا، دايما كانوا يحفزونه ودافع له، حيث كانت موهبته طاغية منذ الصغر، وفارق عن باقي اللاعبين بسرعته وقوته وشخصيته في الملعب".