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مدرب مرموش يكشف دور والده ووالدته في بداية مسيرته مع دجلة

10:54 ص الثلاثاء 21 يناير 2025
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  • عرض 16 صورة
    فريق ناشئين وادي دجلة به مرموش تحت قيادة ياسر أبو مسلم
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت (1)
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش 1 (1)
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
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كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب السابق لناشئين وادي دجلة، ياسر أبو مسلم، عن دور الأسرة في حياة عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال أو مسلم في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "عمر كان من اللاعيبة المحترمة والملتزمة اللي بتسمع الكلام قوي، ومن صغره بيحاول يطور من نفسه على طول".

وأضاف: "مرموش صاحب شخصية قوية في الملعب من وهو عنده 15 سنة، وفي سنة من السنين كان جايب معايا تقريبا 35 جول".

وأوضح: "من العوامل المهمة التي ساعدت مرموش كثيرا، هي أنه لعب مع الفريق الأول وهو في سن صغير".

وواصل: "في إحدى المباريات كنا بنلاعب السكة الحديد والملعب سئ جدا وخرجنا خسرانين فرق واحد في الشوط الأول، كلمته بين الشوطين وحفزته، نزل جاب 3 أهداف، كان لاعيب راجل أوي في الملعب".

وزاد: "كنت ماسك فريق 98 وكنت مصعد مرموش معايا، وفي ماتش الداخلية كنت متأخر، عشان عمر يجيب جول ومحمد محمود (لاعب الأهلي الأسبق) يجيب التاني ونكسب".

واختتم مدرب سيدات بيراميدز الحالي: "أهل مرموش ناس محترمين جدا، دايما كانوا يحفزونه ودافع له، حيث كانت موهبته طاغية منذ الصغر، وفارق عن باقي اللاعبين بسرعته وقوته وشخصيته في الملعب".

عمر مرموش مانشستر سيتي مدرب مرموش بيراميدز ياسر أبو مسلم فرانفكورت مرموش والسيتي
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