ماذا ينتظر الزمالك والمصري في ربع نهائي الكونفدرالية؟

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أسفر دور المجموعات بالنسخة الجارية من الكونفدرالية عن تأهل فريقا الزمالك والمصري إلى دور ربع النهائي.

الزمالك والمصري أوقعتهما قرعة دور المجموعات بالمجموعة ذاتها رفقة فريقي إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب الزمالك والمصري بدور المجموعات في الكونفدرالية

الزمالك تأهل متصدرًا للمجموعة برصيد 14 نقطة بواقع 4 انتصارات وتعادلين، فيما تأهل المصري كوصيف برصيد 9 نقاط.

قرعة دور ربع نهائي الكونفدرالية

الزمالك بعدما تأهل كمتصدر لمجموعته سينتظره مواجهة أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني بالمجموعات الثلاث الأخرى بدور ربع النهائي.

والفرق التي تأهلت كوصيفة بمجموعاتها بالبطولة وهي: أسيك الإيفواري، ستيلينبوش الجنوب أفريقي أو النادي الرياضي القسنطيني الجزائري.

وعلى الجانب الآخر ينتظر المصري مواجهة أحد الثلاث أندية التي تصدرت مجموعاتها وهي: اتحاد العاصمة الجزائري، نهضة بركان المغربي أو سيمبا التنزاني.

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