من هو حمزة عبد الكريم الذي صعده كولر للفريق الأول؟

بعد تراجع المستوى.. هل يتخلى مسؤولي الأهلي عن مارسيل كولر؟

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شهدت تدريبات الأهلي مؤخرًا تصعيد المدير الفني السويسري للأهلي، مارسيل كولر لثنائي فريق 2008 بالنادي وهما بلال عطية وحمزة عبد الكريم.

بلال عطية كان قد تلقى عرضًا مؤخرًا لقضاء فترة معايشة في أكاديمية "لاماسيا" الخاصة بنادي برشلونة وكذلك بفريق إسبانيول، لمزيد من التفاصيل عنه.. اضغط هنا

وينشط حمزة عبد الكريم في مركز المهاجم؛ إذ يُجيد اللعب بقدمه اليمنى.

وانضم اللاعب للنادي الأهلي في عام 2020 بعد اجتيازه الاختبارات التي أقيمت بفرع النادي بمدينة نصر واختاره حينها المدرب أسامة ذكي.

وتألق اللاعب صاحب الـ 17 عاماً مؤخرًا مع منتخب مصر ببطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الناشئين التي استضافتها الجزائر وتوّجت بها مصر.

وسجل حمزة عبد الكريم 3 أهداف خلال البطولة 3 أهداف التي حصد على جائزة أفضل لاعب بها عامة بجانب حصوله على جائزة أفضل لاعب بمباراتين خلال منافساتها.

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