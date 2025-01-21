موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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"كان بيصفر عليا".. كهربا يكشف مواقف لن ينساها لموسيماني

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الإسماعيلي نظيره سموحة اليوم الثلاثاء 21 يناير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق سموحة قبل المباراة المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

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