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موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

04:00 ص الثلاثاء 21 يناير 2025
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    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (5)
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    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (2)
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    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (1)
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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الإسماعيلي نظيره سموحة اليوم الثلاثاء 21 يناير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق سموحة قبل المباراة المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

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الإسماعيلي ضد سموحة الإسماعيلي سموحة موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة
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