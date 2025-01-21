مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
16:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
19:00

سموحة

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ليل

الدوري السعودي

الخليج

- -
16:50

النصر

الدوري السعودي

الهلال

- -
19:00

الوحدة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ليفربول ليل في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

03:00 ص الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ليفربول ضد نوتنجهام (1)
  • عرض 8 صورة
    ليفربول ضد نوتنجهام
  • عرض 8 صورة
    نوتنجهام ضد ليفربول
  • عرض 8 صورة
    نوتنجهام ضد ليفربول
  • عرض 8 صورة
    نادي ليفربول الإنجليزي (3)_1
  • عرض 8 صورة
    نادي ليفربول الإنجليزي (3)
  • عرض 8 صورة
    مباراة ليفربول وتوتنهام (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقى ليفربول نظيره ليل اليوم الثلاثاء 21 يناير، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 1.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة بينما يحتل ليل المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"فيلا بـ 30 مليون تحت التأسيس".. إعلامي يكشف سبب الشد والجذب بين زيزو وإدارة الزمالك

ليفربول ضد ليل موعد مباراة ليفربول وليفربول دوري أبطال أوروبا ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان