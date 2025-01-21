موعد مباراة ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

"ظلمني ومدرب ضعيف".. تصريحات نارية من الراحلين عن الأهلي ضد كولر (فيديوهات)

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقى ليفربول نظيره ليل اليوم الثلاثاء 21 يناير، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 1.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة بينما يحتل ليل المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

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