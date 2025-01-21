"أبرزها ليفربول وبرشلونة والدوري المصري".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
تقام اليوم الثلاثاء 21 يناير، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم نستعرضها خلال السطور التالية:
وجاء جدول مباريات اليوم كالاتي:
الدوري المصري الممتاز:
غزل المحلة ضد حرس الحدود.. 4:00 مساء.. أون تايم سبورت 2
الجونة ضد البنك الأهلي.. 4:00 مساء.. أون تايم سبورت 1
الإسماعيلي ضد سموحة.. 7:00 مساء.. أون تايم سبورت 1
إنبي ضد طلائع الجيش.. 7:00 مساء.. أون تايم سبورت 2
الدوري السعودي الممتاز:
الخليج ضد النصر.. 4:50 مساء.. SSC اكستر 1
الرياض ضد التعاون.. 5:10 مساء.. SSC اكستر 2
الهلال ضد الوحدة.. 7:00 مساء.. SSC 5
دوري أبطال أوروبا:
موناكو ضد أستون فيلا.. 7:45 مساء..بي ان سبورت 1
أتالانتا ضد شتورم غراتس.. 7:45 مساء.. بي ان سبورت 2
سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 5
النجم الأحمر ضد ايندهوفن.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 7
ليفربول ضد ليل.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 2
كلوب بروج ضد يوفنتوس.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 4
بولونيا ضد بوروسيا دورتموند.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 6
أتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن.. 10:00 مساء.. بي إن سبورت 3
بنفيكا ضد برشلونة.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 1
الدوري الأوروبي:
جالطة سراي ضد دينامو كييف.. 5:30 مساء.. بي ان سبورت 4
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