تقام اليوم الثلاثاء 21 يناير، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم نستعرضها خلال السطور التالية:

وجاء جدول مباريات اليوم كالاتي:

الدوري المصري الممتاز:

غزل المحلة ضد حرس الحدود.. 4:00 مساء.. أون تايم سبورت 2

الجونة ضد البنك الأهلي.. 4:00 مساء.. أون تايم سبورت 1

الإسماعيلي ضد سموحة.. 7:00 مساء.. أون تايم سبورت 1

إنبي ضد طلائع الجيش.. 7:00 مساء.. أون تايم سبورت 2

الدوري السعودي الممتاز:

الخليج ضد النصر.. 4:50 مساء.. SSC اكستر 1

الرياض ضد التعاون.. 5:10 مساء.. SSC اكستر 2

الهلال ضد الوحدة.. 7:00 مساء.. SSC 5

دوري أبطال أوروبا:

موناكو ضد أستون فيلا.. 7:45 مساء..بي ان سبورت 1

أتالانتا ضد شتورم غراتس.. 7:45 مساء.. بي ان سبورت 2

سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 5

النجم الأحمر ضد ايندهوفن.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 7

ليفربول ضد ليل.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 2

كلوب بروج ضد يوفنتوس.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 4

بولونيا ضد بوروسيا دورتموند.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 6

أتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن.. 10:00 مساء.. بي إن سبورت 3

بنفيكا ضد برشلونة.. 10:00 مساء.. بي ان سبورت 1

الدوري الأوروبي:

جالطة سراي ضد دينامو كييف.. 5:30 مساء.. بي ان سبورت 4