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"كان بيصفر عليا".. كهربا يكشف مواقف لن ينساها لموسيماني

12:59 ص الثلاثاء 21 يناير 2025
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    محمود كهربا من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    محمود كهربا
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    محمود كهربا
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    كهربا
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
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    محمود كهربا في رحلة السفر
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    محمود كهربا من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    إمام عاشور وكهربا
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قال لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا"، إن المدير الفني الجنوب أفريقي السابق لناديه بيتسو موسيماني قد ظلمه كثيرًا.

وأضاف كهربا، في تصريحات لفضائية أم بي سي مصر 2، مساء الإثنين:"كولر أفضل من موسيماني في التعامل داخل غرف خلع الملابس وموسيماني كان بيصفر عليا وأنا رايح انفراد في التقسيمة كذا مرة طب سبني أجيب جون وعدل.. ظلمني كتير".

وأتم كهربا تصريحاته بالتنويه إلى أن موسيماني كان لا يحب أن يناديه الجمهور:"كان بيحب ياخد هخو كل حاجة وكنت ببوسه في الأول".

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