"كان بيصفر عليا".. كهربا يكشف مواقف لن ينساها لموسيماني

قال لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا"، إن المدير الفني الجنوب أفريقي السابق لناديه بيتسو موسيماني قد ظلمه كثيرًا.

وأضاف كهربا، في تصريحات لفضائية أم بي سي مصر 2، مساء الإثنين:"كولر أفضل من موسيماني في التعامل داخل غرف خلع الملابس وموسيماني كان بيصفر عليا وأنا رايح انفراد في التقسيمة كذا مرة طب سبني أجيب جون وعدل.. ظلمني كتير".

وأتم كهربا تصريحاته بالتنويه إلى أن موسيماني كان لا يحب أن يناديه الجمهور:"كان بيحب ياخد هخو كل حاجة وكنت ببوسه في الأول".

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

حقيقة حصول كهربا على مليون جنيه للظهور مع إبراهيم فايق