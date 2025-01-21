حقيقة حصول كهربا على مليون جنيه للظهور مع إبراهيم فايق

"كان بيصفر عليا".. كهربا يكشف مواقف لن ينساها لموسيماني

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر حقيقة حصول لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" على مبلغ مليون جنيه للظهور مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن اللاعب لم يحصل على مليون جنيه كما تردد، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل مالية أخرى.

ويستعد كهربا لخوض تجربة احترافية عبر بوابة نادي الاتحاد الليبي حتى نهاية الموسم الجاري 2024/25.

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