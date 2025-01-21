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حقيقة حصول كهربا على مليون جنيه للظهور مع إبراهيم فايق

12:46 ص الثلاثاء 21 يناير 2025
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    محمود كهربا من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    محمود كهربا
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    محمود كهربا
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    محمود كهربا
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    كهربا وخالد مرتجي
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    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
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    محمود كهربا في رحلة السفر
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    محمود كهربا من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    إمام عاشور وكهربا
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر حقيقة حصول لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" على مبلغ مليون جنيه للظهور مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن اللاعب لم يحصل على مليون جنيه كما تردد، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل مالية أخرى.

ويستعد كهربا لخوض تجربة احترافية عبر بوابة نادي الاتحاد الليبي حتى نهاية الموسم الجاري 2024/25.

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