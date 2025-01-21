مصدر بالزمالك يوضح لمصراوي حقيقة "فيلا الـ 30 مليون" لزيزو

"كان بيصفر عليا".. كهربا يكشف مواقف لن ينساها لموسيماني

القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، حقيقة عرض مجلس إدارتهم قبل مباراة الفريق وإنيمبا بالكونفدرالية على زيزو الحصول على فيلا بقيمة 30 مليون جنيه لتجديد عقده.

حقيقة عرض الزمالك فيلا بـ 30 مليون جنيه على زيزو

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارة الزمالك قد عرض على زيزو بالفعل الحصول على فيلا بقيمة 30 مليون جنيه ضمن العرض المقدم له لتجديد تعاقده، مضيفًا:"ولكن العرض كان منذ فترة طويلة وعرض الأمر حسين لبيب على اللاعب حين كانوا في المغرب لحضور حفل كاف لجوائز الأفضل في القارة".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن أحاديث التجديد لزيزو قد تجددت مرة أخرى بين كافة الأطراف خلال الساعات الماضية.

سبب الخلاف بين الزمالك وزيزو حول قيمة تجديد التعاقد

وكان الإعلامي إبراهيم فايق قد قال خلال حلقة برنامج على قناة أم بي سي مصر 2 مساء أمس الأحد:"مجلس الزمالك طرح حلولاً لتوفير قيمة عقد زيزو مثل وجود فيلا بـ 30 مليون جنيه يملكها أحد الأشخاص سيتم كتابتها باسم زيزو ضمن العقد ولكن ستصبح تحت تصرفه بعد ثلاث سنوات لأنها تحت التأسيس ولكن زيزو رد أن "ده مش منطق ومش عرض للاعب كورة وقال أنا مش جاي عشان كده أنا جاي على الاتفاق القديم اللي بينا" ثم حدث شد وجذب في النقاش".

وأوضح الإعلامي أن زيزو أبدى غضبه لأنه أضاع الكثير من العروض خارج مصر:" ثم طرحوا فكرة عقد احتكار إعلامي بموجبه يحصل اللاعب على مبلغ مالي ويكون الاتفاق على المبالغ المالية عن طريق النادي ولكن زيزو لم يعجبه العرض وأعطى المجلس مهلة حتى يوم الخميس المقبل ليفكروا في العرض الذي عرضه عليهم وقال:"أنا ابن النادي حتى نهاية الموسم".

وأتم الإعلامي بالتنويه إلى أن زيزو تفاجأ بعد ذلك بنشر مجموعة أخبار لها علاقة باجتماع بين مجلس إدارة الزمالك لتحديد مصير زيزو مما أغضب زيزو وحدثت مشادة كلامية بينه وحسين لبيب في اتصال هاتفي كون الأخبار تشوه صورته أمام الجماهير.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة