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أحمد شوبير يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة

12:13 ص الثلاثاء 21 يناير 2025
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    رامي ربيعة لاعب الأهلي
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة وزوجته
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كتب ـ محمد الميموني:

كشف أحمد شوبير مفاجأة بخصوص مفاوضات الأهلي مع المدافع رامي ربيعة، وذلك في برنامجه المذاع عبر قناة الأهلي "حارس الأهلي".

وقال شوبير: "فيه أحاديث بتقول أن رامي ربيعة جاله عرض من الشمال القطري للانضمام له و فريق الإعداد تواصل مع ربيعة وهو أكد أن الأولوية للنادي الأهلي ولكن مفيش حد اتكلم معاه لحد دلوقتي عن ملف التجديد".

وأشار إلى أن الأهلي طلب من الفيفا 2 مليون دولار مكافأة بطولة الانتركونتننتال.

وأضاف: "الأهلي يسعى في التعاقدات وده بيأكد إن الأهلي في حاجة إلى العملة الصعبة لإتمام صفقات يناير 2025".

رامي ربيعة أحمد شوبير صفقات الأهلي 2025 الفيفا
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