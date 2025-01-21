أحمد شوبير يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة

حقيقة حصول كهربا على مليون جنيه للظهور مع إبراهيم فايق

"كان بيصفر عليا".. كهربا يكشف مواقف لن ينساها لموسيماني

كتب ـ محمد الميموني:

كشف أحمد شوبير مفاجأة بخصوص مفاوضات الأهلي مع المدافع رامي ربيعة، وذلك في برنامجه المذاع عبر قناة الأهلي "حارس الأهلي".

وقال شوبير: "فيه أحاديث بتقول أن رامي ربيعة جاله عرض من الشمال القطري للانضمام له و فريق الإعداد تواصل مع ربيعة وهو أكد أن الأولوية للنادي الأهلي ولكن مفيش حد اتكلم معاه لحد دلوقتي عن ملف التجديد".

وأشار إلى أن الأهلي طلب من الفيفا 2 مليون دولار مكافأة بطولة الانتركونتننتال.

وأضاف: "الأهلي يسعى في التعاقدات وده بيأكد إن الأهلي في حاجة إلى العملة الصعبة لإتمام صفقات يناير 2025".