أحمد شوبير يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة
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كتب ـ محمد الميموني:
كشف أحمد شوبير مفاجأة بخصوص مفاوضات الأهلي مع المدافع رامي ربيعة، وذلك في برنامجه المذاع عبر قناة الأهلي "حارس الأهلي".
وقال شوبير: "فيه أحاديث بتقول أن رامي ربيعة جاله عرض من الشمال القطري للانضمام له و فريق الإعداد تواصل مع ربيعة وهو أكد أن الأولوية للنادي الأهلي ولكن مفيش حد اتكلم معاه لحد دلوقتي عن ملف التجديد".
وأشار إلى أن الأهلي طلب من الفيفا 2 مليون دولار مكافأة بطولة الانتركونتننتال.
وأضاف: "الأهلي يسعى في التعاقدات وده بيأكد إن الأهلي في حاجة إلى العملة الصعبة لإتمام صفقات يناير 2025".
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