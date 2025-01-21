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كهربا يكشف مفاجأة في سبب إعارته إلى النادي الليبي

12:01 ص الثلاثاء 21 يناير 2025
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    إمام عاشور وكهربا
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    إمام عاشور يمنح كهربا الجائزة
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    محمود عبد المنعم كهربا (1)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (8)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (9)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (1)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (7)
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    حسين الشحات يحتفل مع كهربا
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    شيكابالا وكهربا
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كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الاهلي محمود عبد المنعم كهربا اليوم، عن انتقاله إلى نادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقال كهربا، خلال برنامج إبراهيم فايق المذاع على "إم بي سي مصر": "طلبت من الأهلي أخرج إعارة 6 شهور علشان أرجع فورمة تانى وأكون جاهز لكأس العالم للأندية.

وأضاف كهربا: "محدش يعرف أنا خارج إعارة ليه، غير الناس اللي في النادي، مش عايز اتكلم فى حاجه، لان محدش يعرف حاجة غير اللي فيها".

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