بعد تراجع المستوى.. هل يتخلى مسؤولي الأهلي عن مارسيل كولر؟

من هو حمزة عبد الكريم الذي صعده كولر للفريق الأول؟

كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الماضية اضطرابات داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظرا لسوء الاداء وتراجع النتائج في الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

وتعرض المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، للهجوم من قبل عدد من مسؤولي الأهلي الحاليين والسابقين، بسبب تصريحاته الأخيرة عن الصفقات في المؤتمرات الصحفية.

أزمة كولر ومترجم الأهلي

شهد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس أزمة بين مارسيل كولر والمترجم الخاص به.

ورد كولر على سؤال أحد الصحفيين بشأن صفقات الأهلي التي لم تأت حتى الآن، لكن المترجم رفض تحويل كلامه إلى العربية، مشيرا إلى أن هذا الرد يعرضه لمشكله مع مجلس الإدارة.

وليد سليمان يهاجم كولر

وقال رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وليد سليمان، أنه لا يصدق ما قاله مارسيل كولر، عن عدم عرض إدارة المارد الأحمر عليه أي لاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار وليد سليمان في تصريحات إلى أن المدرب السويسري لا يتحدث عن الصفقات في المؤتمر الصحفي سوى بعد خسارة أو إخفاق أو تراجع في المستوى.

وأوضح أنه لا يمكن لكولر التدخل في ملف الصفقات والحديث عنه في المؤتمرات الصحفية.

محسن صالح يكشف خلاف كولر ولجنة تخطيط الأهلي

وسبق أن قال الرئيس السابق للجنة التخطيط في النادي الأهلي، محسن صالح، أن كولر هو من أصر على التعاقد مع أنتوني موديست، لكن بعد ذلك وضعه على دكة البدلاء مثلما فعل مع يوسف أيمن.

وأكد صالح أن كولر هو من قرر رحيل لاعب خط الوسط الجزائري، أحمد القندوسي على الرغم من إمكانيات اللاعب الرائعة.

ووصف محسن صالح كولر بالشخصية العنيدة، حيث قال: "كولر عنيد ولا يقبل النصيحة".

عدلي القيعي ينتقد مدرب الأهلي

وطالب مدير تعاقدات النادي الأهلي السابق، عدلي القيعي، كولر بعدم الحديث عن اللاعبين في المؤتمرات الصحفية.

وقال القيعي: "يا كولر من فضلك متجيبش سيرة اللاعيبة كتير في المؤتمرات واللي يزعل يزعل مني لكن دي مضيقاني، من حقك تمسك عصاية في اوضة اللبس وتمسك مروحة للاعيبة في المؤتمرات".

يُذكر أن المدرب السويسري تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي في 9 سبتمبر 2022.