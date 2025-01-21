مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
16:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
19:00

سموحة

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ليل

الدوري السعودي

الخليج

- -
16:50

النصر

الدوري السعودي

الهلال

- -
19:00

الوحدة

جميع المباريات

إعلان

بعد تراجع المستوى.. هل يتخلى مسؤولي الأهلي عن مارسيل كولر؟

05:30 ص الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 14 صورة
    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (2)
  • عرض 14 صورة
    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (3)
  • عرض 14 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 14 صورة
    محمد رمضان ووليد سليمان
  • عرض 14 صورة
    وليد سليمان يمنح ميداليته لمحمود الخطيب
  • عرض 14 صورة
    محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق
  • عرض 14 صورة
    محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالأهلي
  • عرض 14 صورة
    محسن صالح
  • عرض 14 صورة
    عدلي القيعي (6)
  • عرض 14 صورة
    عدلي القيعي (3)
  • عرض 14 صورة
    عدلي القيعي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الماضية اضطرابات داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظرا لسوء الاداء وتراجع النتائج في الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

وتعرض المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، للهجوم من قبل عدد من مسؤولي الأهلي الحاليين والسابقين، بسبب تصريحاته الأخيرة عن الصفقات في المؤتمرات الصحفية.

أزمة كولر ومترجم الأهلي

شهد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس أزمة بين مارسيل كولر والمترجم الخاص به.

ورد كولر على سؤال أحد الصحفيين بشأن صفقات الأهلي التي لم تأت حتى الآن، لكن المترجم رفض تحويل كلامه إلى العربية، مشيرا إلى أن هذا الرد يعرضه لمشكله مع مجلس الإدارة.

وليد سليمان يهاجم كولر

وقال رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وليد سليمان، أنه لا يصدق ما قاله مارسيل كولر، عن عدم عرض إدارة المارد الأحمر عليه أي لاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار وليد سليمان في تصريحات إلى أن المدرب السويسري لا يتحدث عن الصفقات في المؤتمر الصحفي سوى بعد خسارة أو إخفاق أو تراجع في المستوى.

وأوضح أنه لا يمكن لكولر التدخل في ملف الصفقات والحديث عنه في المؤتمرات الصحفية.

محسن صالح يكشف خلاف كولر ولجنة تخطيط الأهلي

وسبق أن قال الرئيس السابق للجنة التخطيط في النادي الأهلي، محسن صالح، أن كولر هو من أصر على التعاقد مع أنتوني موديست، لكن بعد ذلك وضعه على دكة البدلاء مثلما فعل مع يوسف أيمن.

وأكد صالح أن كولر هو من قرر رحيل لاعب خط الوسط الجزائري، أحمد القندوسي على الرغم من إمكانيات اللاعب الرائعة.

ووصف محسن صالح كولر بالشخصية العنيدة، حيث قال: "كولر عنيد ولا يقبل النصيحة".

عدلي القيعي ينتقد مدرب الأهلي

وطالب مدير تعاقدات النادي الأهلي السابق، عدلي القيعي، كولر بعدم الحديث عن اللاعبين في المؤتمرات الصحفية.

وقال القيعي: "يا كولر من فضلك متجيبش سيرة اللاعيبة كتير في المؤتمرات واللي يزعل يزعل مني لكن دي مضيقاني، من حقك تمسك عصاية في اوضة اللبس وتمسك مروحة للاعيبة في المؤتمرات".

يُذكر أن المدرب السويسري تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي في 9 سبتمبر 2022.

أزمة كولر ومترجم الأهلي الأهلي مارسيل كولر محسن صالح وليد سليمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"سيبقي للأبد".. حساب الأهلي يستعرض 10 صور لميمي الشربيني في الملاعب

إعلان

إعلان