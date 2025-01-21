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هل يكرر مصطفى شلبي نسخة "كهربا" مع جروس؟

09:02 ص الثلاثاء 21 يناير 2025
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    احتفال مصطفى شلبي
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    مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    مصطفى شلبي من تدريبات الزمالك اليوم
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    مصطفى شلبي
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    محمود كهربا بقميص الزمالك
  • عرض 8 صورة
    محمود كهربا بقميص الزمالك
  • عرض 8 صورة
    محمود كهربا بقميص الزمالك
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كتب- محمد خيري:

عاد مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك للتألق مرة أخرى، مع الأبيض في المباريات، منذ تولي السويسري كريستيان جروس تدريب الفريق الأبيض.

وشهدت الفترة الماضية، اهتزاز مستوى مصطفى شلبي مع الزمالك، وتراجع شديد، وهو ما جعل الجماهير تنقلب عليه وتطالب برحيله.

مصطفى شلبي يعود للتهديف

ونجح مصطفى شلبي في العودة مرة أخرى للتهديف رفقة الأبيض، وأحرز ثلاث أهداف متتالية في آخر 3 مباريات.

وأحرز مصطفى شلبي هدف فريقه الثاني في مرمى أبو قير للأسمدة ببطولة كأس مصر، ثم أحرز هدف رائع في مرمى حرس الحدود ببطولة الدوري، وأخيرا أحرز هدف الزمالك الأول في مرمى إنيمبا النيجيري أول أمس الأحد ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتطلع الجميع برؤية مصطفى شلبي بشكل أفضل تحت قيادة جروس، الذي يمتاز في إعادة اللاعبين، حيث تكرر ذلك خلال ولايته الأولى، رفقة الأبيض عام 2018\2019 مع محمود كهربا.

نسخة "كهربا" مع جروس

وظهر محمود كهربا، بشكل مميز للغاية موسم 2018\2019، بالقميص الأبيض تحت قيادة السويسري كريستيان جروس.

وأحرز كهربا في هذا العام مع الزمالك 13 هدفا وصنع 16 خلال المشاركة في 43 مباراة بجميع البطولات، ونجح في التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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