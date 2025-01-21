العروض تنهال عليه.. جروس يصدم الجميع بشأن رحيل لاعب الزمالك

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كتب- محمد خيري:

تلقى نادي الزمالك عددا من العروض، لرحيل لاعبه محمد عاطف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة.

وانضم محمد عاطف لنادي الزمالك، الموسم الماضي، من نادي طنطا بعقد يمتد إلى 5 مواسم، ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

وشارك محمد عاطف بشكل أساسي لأول مرة هذا الموسم، رفقة نادي الزمالك، خلال مباراة الأمس أمام إنيمبا النيجيري، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وظهر بشكل مميز.

العروض تنهال على محمد عاطف

وتلقى نادي الزمالك عددا من العروض للتعاقد مع محمد عاطف، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

وتقدم أندية البنك الأهلي وبتروجت وأخرهم الجونة بعروض رسمية لضم محمد عاطف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مستغلين عدم مشاركته مع الأبيض.

جروس يصدم الجميع

وفي المقابل، أخطر السويسري جروس مسؤولي الزمالك، برفضه القاطع رحيل اللاعب، خلال الفترة الحالية، متمسكا باستمراره، نظرا لاحتياجه لجهوده.

وكان يفكر مسؤولي الزمالك في خروج اللاعب على سبيل الإعارة، للاستفادة بمشاركته، ولكنهم فوجئوا بقرار جروس الرافض لرحيل اللاعب.

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