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كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن كواليس جلسة جمعت بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب ونجم فريقهم لكرة القدم أحمد سيد "زيزو" لتجديد تعاقده.

كواليس جلسة إدارة الزمالك مع زيزو لتجديد عقده

وأوضح الإعلامي إبراهيم فايق، خلال حلقة برنامجه مساء اليوم الإثنين، أنه كان هناك اتفاق من مجلس إدارة نادي الزمالك على الطلبات المادية التي وضعها والد اللاعب أحمد سيد "زيزو" ليجدد الأخير عقده مع النادي.

وأضاف فايق:"الزمالك كان يريد دفع 20 مليون فقط على أن يدفع محبين للنادي ورجال أعمال المبلغ المتبقي وكان طلب والد زيزو وجود شيكات بحسابه تكون مستحقة الدفع على دفعات خلال فترة التعاقد"، مشيرًا إلى أن هناك مكالمة هاتفية مابين حسين لبيب ولاعب فريقه زيزو؛ إذ دعاه إلى جلسة قبل مباراة الزمالك وإنيمبا.

وأشار الإعلامي إلى أن الجلسة كانت في منطقة الشيخ زايد بتواجد عمرو الجنايني ونائب رئيس المجلس هشام نصر ووالد زيزو:"زيزو كان يعتقد أنه سيوقع خلال هذه الجلسة على العقود ولكنه تفاجأ بقولهم أنهم لن يستطيعوا إجبار محبي النادي على توقيع شيكات على أنفسهم تكون مستحقة الدفع".

فيلا بـ 30 مليون جنيه لزيزو لتجديد تعاقده مع الزمالك

وأردف فايق:"ولكن في الوقت ذاته طرح مجلس الزمالك حلولاً مثل وجود فيلا بـ 30 مليون جنيه يملكها أحد الأشخاص سيتم كتابتها باسم زيزو ضمن العقد ولكن بعد ثلاث سنوات لأنها تحت التأسيس ولكن زيزو رد أن "ده مش منطق ومش عرض للاعب كورة وقال أنا مش جاي عشان كده أنا جاي على الاتفاق القديم اللي بينا" ثم حدث شد وجذب في النقاش".

وأوضح الإعلامي أن زيزو أبدى غضبه لأنه أضاع الكثير من العروض خارج مصر:" ثم طرحوا فكرة عقد احتكار إعلامي بموجبه يحصل اللاعب على مبلغ مالي ويكون الاتفاق على المبالغ المالية عن طريق النادي ولكن زيزو لم يعجبه العرض وأعطى المجلس مهلة حتى يوم الخميس المقبل ليفكروا في العرض الذي عرضه عليهم وقال:"أنا ابن النادي حتى نهاية الموسم".

وأتم الإعلامي بالتنويه إلى أن زيزو تفاجأ بعد ذلك بنشر مجموعة أخبار لها علاقة باجتماع بين مجلس إدارة الزمالك لتحديد مصير زيزو مما أغضب زيزو وحدثت مشادة كلامية بينه وحسين لبيب في اتصال هاتفي كون الأخبار تشوه صورته أمام الجماهير.

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