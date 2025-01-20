حقيقة حصول كهربا على مليون جنيه للظهور مع إبراهيم فايق

"كان بيصفر عليا".. كهربا يكشف مواقف لن ينساها لموسيماني

كتب- محمد الميموني:

كشف محمود عبد المنعم كهربا الأزمة التي تعرض لها نفسيًا إثر إهداره ركلة الجزاء أمام نادي باتشوكا في كأس القارات للأندية.

قال: "ساعات لما بيتكلم معايا بالانجليزي بقوله كلمني عربي وكل اللعيبه بتحبه قوي ورامي ربيعة علطول بياخد منه أجزاء كولر، ودمه خفيف معانا قوي بصراحة"

وتابع: "أنا بعد ماتش باتشوكا اللاعيبة أخذو مني التليفون ومسحوا كل البرامج على الفون وسابو الواتساب، كان أمام وقفشه وصعب إني أدي حد التلفون نهائي وروحت الاوتيل بشوف التلفون لاقيت كله اتمسح".

وواصل: "ولغاية دلوقتى من ساعة ماتش باتشوكا نفسيتي كانت وحشة الصراحه بعدها خدت منوم وقفلت الأوضه كنت نايم مع عمر الساعي وخت منوم عشان مصحاش خد ثلاث حبات منوم والدكتور ميعرفش نهائي"

واختتم: "الموضوع بالنسبه ليا مرعب بجد وكلمت أبويا وأمي على الواتس وسبت الدنيا ونمت وخليت الساعي يروح ينام في أوضه تانيه".