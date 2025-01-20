شوبير يسترجع ذكرياته مع الراحل ميمي الشربيني بصورة

كتب ـ محمد الميموني:

استرجع حارس مرمى النادي الأهلي السابق أحمد شوبير ذكرياته مع لاعب الأهلي والمعلق الرياضي الراحل ميمي الشربيني بصورة نشرها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت حسابات شوبير، اليوم الإثنين صور تجمعه مع الراحل ميمي الشربيني، مُذيلة بتعليق:"من ألبوم الذكريات مع أسطورة التعليق الراحل ميمي الشربيني".

الأهلي ينعى ميمي الشربيني

وذكر النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين:"الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسرى ميمى الشربيني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق والمعلق الرياضي الشهير الذي وافته المنية اليوم، داعيًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم عائلته الصبر والسلوان.

بطولات ميمي الشربيني مه الأهلي

وحصد ميمي الشربيني مع الأهلي 4 بطولات دوري و 3 كأس مصر، كما اتجه للعمل بقطاع الناشئين عقب اعتزاله للكرة في عام 1971.