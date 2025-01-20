"كان عنده إعوجاج في رجله".. مصراوي يحاور اختصاصي الأداء الحركي لعمر مرموش

تجديد عقد أحمد سيد زيزو لا صوت يعلوا عليه داخل نادي الزمالك خلال الساعات الماضية في ظل ما يتردد عن قرار مجلس إدارة الزمالك ببيع عقد اللاعب.

ولم يستقر مجلس إدارة نادي الزمالك بعد بخصوص مستقبل نجم فريق كرة القدم بناديهم "زيزو"، بحسب تصريحات مصدر بالقلعة البيضاء لمصراوي في وقت سابق من اليوم.

عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك

عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق للاعب صاحب الـ 29 التوقيع لأي نادِ خلال الفترة الجارية دون الرجوع لمسؤولي الزمالك.

وكان زيزو قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2018/19.

راتب أحمد سيد زيزو

وبحسب عقد تم تسريبه في وقت سابق نُسب لـ "زيزو"، فيحصل اللاعب بعقده الحالي مع الزمالك على 38 مليون جنيه بالموسم الأول على أن يحصل على 50 مليون جنيه بالموسمين الثاني والثالث.

ويحصل كذلك "زيزو" على إضافات مالية كالتالي: 666 ألف جنيه مصري حال الفوز بالدوري و مليون و333 ألفًا حال التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

هل أحمد سيد زيزو من ناشئين الأهلي؟

وقال نجم الزمالك ومدربه ومدرب وادي دجلة الأسبق أحمد حسام "ميدو"، إن لاعب الزمالك "زيزو" كان ضمن ناشئين النادي الأهلي قبل أن يتمكن مالك نادي وادي دجلة ماجد سامي من ضمه لصفوف أكاديمية النادي JMG.

مسيرة زيزو

وانتقل زيزو في موسم 2013/14 من صفوف شباب وادي دجلة إلى شباب نادي ليرس البلجيكي قبل أن يتم تصعيده في الموسم ذاته لصفوف الفريق الأول.

رحل بعد ذلك لصفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة في موسم 2016/17 ثم عاد مجددًا لصفوف ليرس الذي باع عقده في الموسم التالي لنادي موريرنسي البرتغالي.

وبعد أزمة في أوراق سفره انضم للزمالك بعد فترة ظلّ بها بدون نادِ فقط يتدرب بنادي المنيا؛ حيث وُلد قبل أن يرشحه نجم الزمالك الأسبق طارق السيد للانضمام للقلعة البيضاء.

أرقام زيزو مع الزمالك

خاض مع الزمالك منذ انضمامه 247 مباراة سجل خلالها 82 هدفًا وصنع 66 هدفًا لزملائه.

بطولات أحمد سيد زيزو مع الزمالك

زيزو توّج مع الزمالك ببطولتي كونفدرالية ومثلهما سوبر أفريقي، بجانب بطولة سوبر مصري وأخرى لبطولة الكأس بالإضافة إلى بطولتين دوري.



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