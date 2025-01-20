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"على رأسهم أفشة وكهربا".. 5 نجوم للأهلي بـ"نيوك لوك" جديد (صور)

09:46 م الإثنين 20 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لوكات جديدة لنجوم الأهلي
  • عرض 5 صورة
    لوكات جديدة لنجوم الأهلي
  • عرض 5 صورة
    لوكات جديدة لنجوم الأهلي
  • عرض 5 صورة
    لوكات جديدة لنجوم الأهلي
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كتب - نهى خورشيد

نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور نجوم الأهلي بقصات شعر جديدة، وذلك قبل خوض فاركو بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وظهر كلاً من محمد مجدي أفشة، محمود عبدالمنعم كهربا، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، خالد عبدالفتاح بنيو لوك شعر جديد.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة فاركو يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي الزمالك.

لوكات جديدة لنجوم الأهلي نجوم الأهلي بقصات شعر جديدة مباراة الأهلي وفاركو محمد مجدي أفشة
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