"هدف الزمالك بينهم".. أحمد سامي يعلن عن قائمة سموحة لمباراة الإسماعيلي

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموجة اليوم الاثنين قائمة فريقه التي ستواجه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة سموحة والإسماعيلي في الدوري المصري

ويلتقي فريق الإسماعيلي نظيره سموحة عند السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 على أن تُنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

وشهدت قائمة سموحة للمباراة تواجد المدافع محمد ربيعة الذي يرغب مسؤولو الزمالك في ضمه خلال الانتقالات الشتوية الجارية، بحسب تصريحات مصدر لمصراوي في وقت سابق.

قائمة سموحة لمباراة الإسماعيلي

وجاءت قائمة فريق سموحة لمباراة الإسماعيلي كالتالي:

ـ حراسة: المرمى الهاني سليمان، حسين تيمور، محمدأشرف

ـ خط الدفاع : عبد الرحمن عامر، عبد الله بستنجي، بركات حجاج، ميدو مصطفى، هشام حافظ، شريف رضا، محمد ربيعة.

ـ خط الوسط : محمد كناريا، إسلام جابر، مصطفى البدري، محمد زيكا، عبد الكبير الوادي، أبو بكر ليادي،.

ـ خط الهجوم: محمود صابر، دوكو دودو، محمد كونيه، صامويل أماندي، أشرف مجدي، محمد سالم، حسام حسن".

ترتيب سموحة والإسماعيلي في الدوري المصري

ويحتل فريق سموحة قبل المباراة المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 9 نقاط.ش