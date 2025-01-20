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كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر حقيقة ما نُشر عن حدوث تطور وُصف بـ "الخطير" في ملف مفاوضات الزمالك مع نجم فريقهم أحمد سيد "زيزو" لتجديد عقده.

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"لم تُحسم الأمور بعد ولكن هناك أصوات داخل مجلس الإدارة تريد الاستمرار في المفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده وأصوات أخرى ترى بيع اللاعب والاستفادة المادية منه".

وأتم المصدر تصريحاته بالتشديد على أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يحسم حتى الآن ملف تجديد التعاقد مع أحمد سيد "زيزو".

وكان الإعلامي مهيب عبد الهادي، قد نشر عبر حسابه بمنصة إكس في وقت سابق من اليوم:"انفراد.. تطور خطير في ملف التجديد لزيزو والأمور تتجه لبيع اللاعب وهناك قرار مرتقب".

أرقام زيزو مع الزمالك

أحمد سيد زيزو، الذي انضم للزمالك في موسم 18/19، شارك بقميص فريقه بالموسم الحالي بـ 18 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

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