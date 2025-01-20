الأهلي ينعى ميمى الشربيني بـ 8 صور من فترته لاعبًا

كتب - نهى خورشيد

وجهت ياسمين زوجة وليد سليمان نجم الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، رسالة إلى مهاجمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب ياسمين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"مع كامل احترامي وتقديري للجميع ووجهات النظر تحترم والكورة للجميع هي مش احتكار على رأي حد".

زوجة وليد سليمان توجه رسالة إلى الجمهور

وأضافت:"لكن هناك البعض يحيل بين الجمهور ووليد سليمان مع كامل احترامي بلاش نزايد على حبه واحترامه الكامل للجمهور دايما وأبدًا الجمهور فوق رأسنا ومصلحة النادي".

وأتمت:" عشق الكيان عمره مكان مرتبط بمنصب تاريخ وليد في حب الأهلي واحترام الجماهير معروف ولا نقبل المزايده عليه".

يُذكر أن وليد سليمان انتقد خلال ظهوره التلفزيوني الأخير المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر بشأن تصريحاته عن صفقات القلعة الحمراء الشتوية مما عرض اللاعب السابق بالقلعة الحمراء لبعض الانتقادات.