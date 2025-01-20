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الأهلي ينعى ميمى الشربيني بـ 8 صور من فترته لاعبًا

06:40 م الإثنين 20 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    صور تاريخية للكابتن الراحل ميمي الشربيني
  • عرض 8 صورة
    صور تاريخية للكابتن الراحل ميمي الشربيني
  • عرض 8 صورة
    صور تاريخية للكابتن الراحل ميمي الشربيني
  • عرض 8 صورة
    صور تاريخية للكابتن الراحل ميمي الشربيني
  • عرض 8 صورة
    صور تاريخية للكابتن الراحل ميمي الشربيني
  • عرض 8 صورة
    صور تاريخية للكابتن الراحل ميمي الشربيني
  • عرض 8 صورة
    صور تاريخية للكابتن الراحل ميمي الشربيني
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كتب ـ محمد الميموني:

نعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وفاة لاعبه الأسبق ونجم التعليق المصري الراحل محمد عبداللطيف الشربيني الشهير "بميمي".

وذكر النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين:"الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسرى ميمى الشربيني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق والمعلق الرياضي الشهير الذي وافته المنية اليوم، داعيًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم عائلته الصبر والسلوان.

وحصد ميمي الشربيني مع الأهلي 4 بطولات دوري و 3 كأس مصر، كما اتجه للعمل بقطاع الناشئين عقب اعتزاله للكرة في عام 1971.

ميمي الشربيني النادي الأهلي وفاة ميمي الشربيني ميمي الشربيني لاعب
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