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"سيبقي للأبد".. حساب الأهلي يستعرض 10 صور لميمي الشربيني في الملاعب

06:28 م الإثنين 20 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    يمي الشربيني
  • عرض 10 صورة
    ميمي الشربيني
  • عرض 10 صورة
    ميمي الشربيني
  • عرض 10 صورة
    ميمي الشربيني
  • عرض 10 صورة
    ميمي الشربيني
  • عرض 10 صورة
    ميمي الشربيني
  • عرض 10 صورة
    ميمي الشربيني
  • عرض 10 صورة
    يمي الشربيني
  • عرض 10 صورة
    ميمي الشربيني
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كتب - نهى خورشيد

استعرض الحساب الرسمي للنادي الاهلي مجموعة من صور الراحل ميمي الشربيني في صغره.

ونشر حساب الأحمر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام" 10 صور له مع تعليق:"محمد عبد اللطيف الشربيني .. إرث سيبقى إلى الأبد ".

وتوفي المعلق الشهير ميمي الشربيني نجم الأهلي ومنتخب مصر في التسعينيات اليوم الاثنين عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ميمي الشربيني الحساب الرسمي للنادي الاهلي ميمي الشربيني نجم الأهلي الساببق رحيل ميمي الشربيني ميمى الشربيني وهو صغير
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