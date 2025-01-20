الأهلي ينعى ميمى الشربيني بـ 8 صور من فترته لاعبًا

كتب - نهى خورشيد

استعرض الحساب الرسمي للنادي الاهلي مجموعة من صور الراحل ميمي الشربيني في صغره.

ونشر حساب الأحمر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام" 10 صور له مع تعليق:"محمد عبد اللطيف الشربيني .. إرث سيبقى إلى الأبد ".

وتوفي المعلق الشهير ميمي الشربيني نجم الأهلي ومنتخب مصر في التسعينيات اليوم الاثنين عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.