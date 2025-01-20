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رحيل لاعبين وصفقات منتظرة.. ملامح قائمة النادي الأهلي النهائية

04:55 م الإثنين 20 يناير 2025
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    أكرم توفيق وسمير محمد
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    محمود كهربا (1)
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    محمود كهربا من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    يوسف أيمن لاعب الأهلي
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    يوسف أيمن
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو لاعب الأهلي
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    كريم نيدفيد
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    نيدفيد
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    علي معلول
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    علي معلول لاعب الأهلي
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
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    رامي ربيعة لاعب الأهلي
  • عرض 20 صورة
    رامي ربيعة
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    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
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    محمد الشناوي
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    ياسر إبراهيم 1 (1)
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    ياسر إبراهيم
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كتب - مراسل مصراوي:

تبقى 10 أيام على نهاية فترة الانتقالات الشتوية والتي بدأ في اليوم الأول من يناير بالعام الجديد 2025.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع العديد من الأندية واللاعبين الأجانب من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادا لاستكمال البطولات المحلية والقارية والعالمية.

وكشف مصدر "لمصراوي" أنه من المقرر أن يتم رفع اسم كهربا من قائمة الفريق مع اقتراب رحيله على سبيل الإعارة.

وأوضح المصدر أن الأهلي يسعى لفسخ إعارة المدافع يوسف أيمن خلال الأيام المقبلة، بعد التواصل مع إدارة نادي الدحيل القطري، بعد رحيل بيرسي تاو الجناح الجنوب إفريقي.

وأضاف المصدر أن هناك اتجاه لرحيل الثنائي، كريم وليد نيدفيد وزعلوك، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأشار المصدر إلى اقتراب قيد الظهير الأيسر التونسي، علي معلول، في قائمة المارد الأحمر بعد إصابة يحيى عطية الله الذي لم يتم تحديد موعد عودته حتى الآن.

وعن التدعيمات، قال المصدر إن الأهلي يسعى للتعاقد مع جناح أيمن وآخر أيسر، بجانب مهاجم صريح، مع التعاقد مع مدافع محلي والاتجاه الآن لإقناع مارسيل كولر بمصطفى العش.

وفي ملف تجديد العقود، سيتم خلال أيام إعادة فتح ملف رامي ربيعة ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم.

وتم غلق ملف أكرم توفيق، بعد تقديم الأهلي عرض التجديد النهائي للاعب، وأمامه الآن الموافقة على شروط المارد الأحمر أو الرحيل إلى الشمال القطري.

ويريد حارس المارد الأحمر، حمزة علاء، الرحيل في نهاية الموسم مجانا من أجل ضمان المزيد من الدقائق، لذلك لا يريد التجديد.

واختتم المصدر أن مجلس الأحمر يفكر في تمديد عقد الثنائي، مصطفى شوبير وكريم الدبيس، نظرا لتألقهما خلال الفترة الماضية.

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