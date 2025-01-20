المصري يرد على رغبة جماهير الزمالك في الخروج من الكونفدرالية

كتب- محمد خيري:

تحدث محمد عبد الكريم المدرب العام للنادي المصري، عن تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال عبد الكريم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: "لم ننظر لمباراة الزمالك مع إنييمبا أو نفكر بها، وكل ما يشغلنا كان المكسب فقط، وهو ما حاولنا نقله للاعبين خلال المعسكر الذي قمنا به، ولم نفكر سوى في المكسب ولم نشغل أنفسنا بأي أحد".

وعن الخوف من إمكانية خسارة الزمالك أمام إنييمبا، قال عبد الكريم: "لا نهتم بالسوشيال ميديا، أو الرد على الجماهير التي ترغب في خروجنا، ونهتم بعملنا فقط ولن نعتمد على نتيجة أحد طالما مصيرنا في أيدينا".

وأتم تصريحاته: "قدمنا توليفة مميزة رغم غياب ميدو جابر ومحمد الشامي، واكتسبنا كريم بامبو وأحمد عيد، وهدفنا تجهيز كل اللاعبين لتلاشي الإجهاد".

ونجح فريق المصري في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، رفقة الزمالك، صاحب صدارة المجموعة.

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