رفض الزمالك وعبده البقال حقق حلمه.. أسطورة التعليق ميمي الشربيني

كتب- محمد خيري:

توفي اليوم الإثنين، المعلق الرياضي الشهير ونجم النادي الأهلي الأسبق ميمي الشربيني، بعد ابتعاده طوال الفترة الماضية عن المشهد الرياضي.

يعد محمد عبد اللطيف الشربيني، الشهير بـ ميمي الشربيني، من مواليد 26 يوليو 1937، في مدينة المنصورة.

بدأ ميمي الشربيني، مشواره مع الكرة مع النادي المصري القاهري، ولفتت موهبته أنظار الكبيرين الأهلي والزمالك، وسعى الأبيض بقوة لضمه، لكن حبه للأهلي جعله يرفض.

ونجح كشاف الأهلى التاريخي عبده البقال فى تحقيق حلم ميمي الشربيني، بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل، وبدأ اللعب في مركز الجناح الأيسر، وسريعاً أطلق عليه الراحل نجيب المستكاوى لقب "النفاثة" لسرعته الفائقة في هذا المركز وقدراته الاستثنائية في صناعة الأهداف.

لعب ميمي الشربيني بقميص النادي الأهلي أكثر من 175 مباراة سجل خلالها 28 هدفا.

وحقق ميمي الشربيني مع الأهلي 9 بطولات، حيث فاز بـ4 بطولات دوري أعوام "1957-1958، 1958-1959، 1960-1961، 1961-1962"، وثلاث بطولات لكأس مصر في مواسم "1957-1958، 1960-1961، 1965-1966"، وكأس منطقة القاهرة "1957-1958"، وكأس الجمهورية المتحدة "1961".

كما فاز ميمي الشربيني، مع المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية 1959 بالقاهرة.

واتجه ميمى الشربينى للتدريب بعد اعتزاله، حيث تولى تدريب النصر الإماراتي بدبي " أكتوبر 1971 حتى نوفمبر 1975"، ثم تولى تدريب المنصورة وبعدها تدريب غزل دمياط في الثمانينات، ثم قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

أسطورة التعليق المصري

واتجه ميمي الشربيني إلى أهم محطاته، حيث نجح فى اختبار الإذاعة في فبراير 1976 ليصبح أحد ألمع معلقى الكرة المصرية عبر تاريخها، وأطلق عليه أسطورة التعليق العربي.

ومن أهم تعليقاته الشهيرة: "حسام حسن بابا نويل الكرة المصرية كبير الهدافين المفروض استنساخ حسام حسن يا جماعة، حازم إمام عنقود مهارات يا ابني حوالين رجليك تسلم رجليك، "الكرة دخله تزغرد ياااه على الكرة وحلاوتها يااااه على الكرة وإثارتها".

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