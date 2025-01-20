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"مواليد منطقة الجزاء".. أبرز تعليقات ميمي الشربيني (فيديوهات)

02:44 م الإثنين 20 يناير 2025
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    ميمي الشربيني يعلق على هدف محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

توفى المعلق الرياضي المصري الشهير، ميمي الشربيني، عن عمر يناهز 87 عاما اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025.

وبرز ميمي الشربيني في تاريخ كرة القدم المصرية كمعلق رياضي مميز، حيث اشتهر بالعديد من العبارات والجمل التي ظلت عالقة في أذهان الجماهير المصري حتى الآن.

أبرز تعليقات ميمي الشربيني

- اقلعهاله يا حسام واخلص - مباراة الزمالك ضد الترجي

- اكسترا مهارات، اكسترا حواس

- يسحب البساط من تحت أقدام الجميع

- العارضة تتزحزح سنتيمترات

- مواليد منطقة الجزاء

- تمريرة عابرة للقارات

- عنقود مهارات حولين رجلك يابني

- صاحب الثلاث رئات

- شوطة من حتة متقفلة بالشمع الأحمر

- نص وزنه إرادة وتحدي

- يرتدي قفاز الإجادة

- إبراهيم سعيد يتقمص شخصية بابا نويل الكرة المصرية

- ضربات المعاناة الترجيحية

- المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة

- اخدم نفسك بنفسك

يُذكر أن ميمي الشربيني سبق أن كان لاعبا في نادي الأهلي خلال فترة السبعينات، ولعب مع منتخب مصر 36 مباراة دولية، سجل خلالهم 4 أهداف.

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