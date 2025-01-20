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وفاة المعلق الشهير ميمي الشربيني نجم الأهلي السابق

02:17 م الإثنين 20 يناير 2025
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    ميمي الشربيني
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    ميمي الشربيني
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    الكابتن ميمي الشربيني
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    ميمي الشربيني
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    الكابتن ميمي الشربيني (6)
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    الكابتن ميمي الشربيني (7)
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    ميمي الشربيني يعلق على هدف محمد صلاح
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توفي اليوم الإثنين، ميمي الشربيني المعلق الرياضي الشهير ونجم الأهلي الأسبق.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ورحل أيقونة العليق العظيم ميمي الشربيني .. إن لله وإن إليه راجعون"

وابتعد ميمي الشربيني عن التعليق في الفترة الأخيرة، بعد تعرضه للمرض، وتواجد في مسقط رأسه.

ويعد ميمي الشربيني من نجوم النادي الأهلي في الجيل الذهبي بفترة السبعينيات، فضلا عن تمتعه بتعليق مميز في المباريات منذ بداية الألفية.

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ميمي الشربيني وفاة ميمي الشربيني وفاة المعلق الرياضي ميمي الشربيني
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