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''موسى التعمري أهلاوي؟''.. شوبير يكشف الحقيقة

02:04 م الإثنين 20 يناير 2025
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    موسى التعمري لاعب نادي مونبيلييه (2)
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    موسى التعمري لاعب منتخب الأردن (3)
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    موسى التعمري لاعب نادي مونبيلييه (1)
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    موسى التعمري لاعب منتخب الأردن (5)
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    موسى التعمري لاعب منتخب الأردن (4)
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    موسى التعمري يدعم فلسطين
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع الأردني موسى التعمري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "في الساعات الماضية انتشر خبر أن الأهلي بيفاوض الأردني موسى التعمري لاعب فريق مونبيليه الفرنسي".

أضاف: "سألت في الأردن اتنين أصدقاء اللاعب، موسى التعمري، واحد قالي الموضوع صعب جدا، والتاني قالي اللاعب مرحب".

وأتم تصريحاته: "الموضوع لسه مش واضح، وكلها تقارير بس، وننتظر في الفترة المقبلة ماذا سيحدث".

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أحمد شوبير مونبيليه الفرنسي موسى التعمري أخبار الأهلي الأهلي صفقات الأهلي
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