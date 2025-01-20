''موسى التعمري أهلاوي؟''.. شوبير يكشف الحقيقة
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كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع الأردني موسى التعمري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "في الساعات الماضية انتشر خبر أن الأهلي بيفاوض الأردني موسى التعمري لاعب فريق مونبيليه الفرنسي".
أضاف: "سألت في الأردن اتنين أصدقاء اللاعب، موسى التعمري، واحد قالي الموضوع صعب جدا، والتاني قالي اللاعب مرحب".
وأتم تصريحاته: "الموضوع لسه مش واضح، وكلها تقارير بس، وننتظر في الفترة المقبلة ماذا سيحدث".
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