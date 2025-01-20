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دكتور عمر مرموش يكشف "لمصراوي" مرض عانى منه اللاعب في الصغر

01:47 م الإثنين 20 يناير 2025
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    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    بكاء مرموش خلال وداع لاعبي فرانكفورت (1)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
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كتب- محمد عبد الهادي:

تحدث الدكتور رامي قاسم، اخصائي واستشاري تطوير الأداء الحركي في نادي وادي دجلة، عن تأثيره في مسيرة اللاعب الدولي عمر مرموش، نجم المنتخب المصري ومانشستر سيتي المرتقب.

وتحدث رامي قاسم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، عن لحظات فارقة في مسيرة مرموش عندما كان ناشئًا في صفوف وادي دجلة.

وقال رامي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "كان عمر مرموش مهتمًا جدًا بتطوير نفسه، عندما كنت أخبره يا عمر، هناك اعوجاج في قدمك اليمنى، إذا قمت بتصحيحها، ستصبح أسرع، كان يولي هذه الملاحظة اهتمامًا بالغًا ولا يهملها".

وتابع: " كان مرموش دائمًا يسألني "كيف يمكنني تصحيح ذلك يا دكتور؟"".

وأكمل الدكتور رامي قاسم: "كنت أضع له خطة تدريبية وأقول له "سنعمل على ذلك، وبعد أسبوع سنقيم التقدم"، وبعد أسبوع بالضبط، كان يأتيني بنفسه، يتذكر ما قلته له ويسأل عن موعد الاختبار".

واختتم: "كنت أخبره سننفذ التمارين كما هو مخطط، وبعد شهر سنقيم النتيجة، وبعد شهر، كان يعود لي مجددًا ويسأل عن التقييم، كان العمل على تطوير نفسه من أبرز صفاته كلاعب ناشئ".

ومن المقرر أن ينتقل عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي خلال الأسبوع الجاري قادما من آينتراخت فرانكفورت. (وفقا لشبكة "سكاي سبورتس")

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