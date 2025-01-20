كتب- محمد عبدالهادي:

يعتبر اللاعب الأردني موسى التعمري من أبرز الأسماء في الكرة الأردنية، وقد أصبح حديث وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بعد الأنباء المتداولة عن انتقاله المحتمل إلى النادي الأهلي.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن التعمري:

متى ولد موسى التعمري؟

وُلد موسى التعمري في 10 يونيو 1997 في الأردن.

ويلعب التعمري في مركز الجناح الهجومي، سواء على الجناح الأيمن أو الأيسر، مع نادي مونبيلييه.

أين بدأت مسيرة التعمري؟

بدأ التعمري مسيرته مع نادي شباب الأردن في الدوري الأردني في عام 16-2017، ثم انتقل إلى نادي الجزيرة في موسم 17-2018 ، حيث لفت الأنظار بأدائه المتميز.

وفي 2018-2019، انتقل موسى التعمري إلى أوروبا، حيث لعب في الدوري القبرصي مع نادي أبويل نيقوسيا، ثم انتقل إلى أو إف كيه بيوجراد الصربي في 21-2020.

ما هي أرقام موسى التعمري؟

لعب مع الجزيرة 7 مباريات سجل فيها 6 أهداف.

ومه مونتبلير لعب 41 مباراة سجل 7 أهداف.

وفي فريق أبويل نيقوسيا القبرصي لعب 76 سجل 13 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

وبقميص فريق أو إف كيه بيوجراد القبرصي لعب 91 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 9.

انجازات التعمري مع المنتخب الأردني

التعمري يعد من الركائز الأساسية للمنتخب الأردني، حيث شارك في العديد من البطولات الدولية المهمة، مثل تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.