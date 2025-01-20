"وكيله صاحبي".. نجم الأهلي السابق يكشف طلب خيالي لانضمام التعمري للأهلي

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك مفاوضات من الأحمر مع موسى التعمري، لاعب نادي مونبيلييه الفرنسي، لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن المبلغ المطلوب "خيالي".

وقال بلال، في تصريحات على قناة "etc": "الجميع يحمل إدارة الأهلي، ما وصل إليه فريق الكرة، وهناك جزء يتحمله المدرب".

وواصل:" كولر وافق على رحيل أليو ديانج، وتم التعاقد مع رضا سليم، ولم يشارك رغم أن كولر من طلبه، والإدارة قامت بالتعاقد مع أشرف داري ويوسف أيمن، لتعويض رحيل محمد عبدالمنعم، وتم توفير البديل في ثواني، ولكن كولر السبب في رحيل أحمد عبدالقادر، وهو السبب في جميع الأزمات الفنية في الأهلي".

وأكمل: "أعلم أن الأهلي يفاوض موسى التعمري لاعب مونبلييه الفرنسي، والفريق طلب 6.5 مليون يورو للموافقة على انتقاله للأهلي".

وأتم تصريحاته:" وكيل اللاعب مصري وصديقي واللاعب يرحب بالانتقال للأهلي، ولكن الأزمة في طلبات النادي الفرنسي المالية".

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