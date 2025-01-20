"ليه قال كده على إمام؟".. إعلامي يكشف مفاجأة عن مترجم كولر

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، مفاجأة جديدة بشأن رضا حنفي مترجم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، عقب أزمة المؤتمر ورفضه ترجمة الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين.

قال هاني حتحوت خلال برنامجه عبر قناة "صدى البلد": "بعد اللي حصل في مؤتمر كولر، عقب لقاء أورلاندو من المترجم، قولت أرجع لورا شوية واشوف الكلام اللي كان بيترجم قبل كده".

أضاف: "خدت فيديو للمؤتمر الصحفي بعد فوز الأهلي على الجونة، لصديق يتحدث اللغة الألمانية، واحنا بنسمع المؤتمر جيه في حته قالي وقف وقف، كولر مقلش كده عن إمام عاشور".

وأوضح": "قالي إن تصريح كولر بأن إمام عاشور، يمتلك مهارات لا يمتلكها أي لاعب في مصر، كولر مقالهاش، ولكن كولر أشاد بإمام عاشور وطالبه بالاستمرارية ولكن المترجم جه في الأخر وأضاف كلام مش عنده مقالوش كولر".

أكمل: "هل المترجم قال الجملة دي من قناعه شخصيه ليه بإمام عاشور والكل بيشيد فجود من عنده، ليه قال كده؟ هو عادي يعني عشان الناس مش فاهمه، لا في ناس بتفهم ألماني".

وتابع: "ليه تصدر صورة خاطئة عن المدرب للإعلام في تجويد للتصريحات".

وأتم تصريحاته: "أنا مش ضد اللي قاله عن إمام عاشور، أنا شايفه يمتلك مهارات كبيرة بس القصد أنت ليه تنسب كلام للمدرب متقلشي".