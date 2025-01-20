مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

السويد

- -
21:30

إسبانيا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:00

وولفرهامبتون

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الهلال الليبي

- -
13:00

الزمالك

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

- -
15:30

نادي الشرطة القطري

جميع المباريات

إعلان

"ليه قال كده على إمام؟".. إعلامي يكشف مفاجأة عن مترجم كولر

10:33 ص الإثنين 20 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مترجم السويسري مارسيل كولر
  • عرض 10 صورة
    رضا حنفي مترجم كولر
  • عرض 10 صورة
    كولر والمترجم
  • عرض 10 صورة
    كولر رفقة رضا حنفي المترجم
  • عرض 10 صورة
    كولر ومترجمه مع الخطيب
  • عرض 10 صورة
    ضياء النجار مترجم كولر
  • عرض 10 صورة
    رضا الحنفي مترجم كولر الجديد
  • عرض 10 صورة
    ضياء النجار مترجم كولر الجديد
  • عرض 10 صورة
    كولر وسامي قمصان والمترجم الجديد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، مفاجأة جديدة بشأن رضا حنفي مترجم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، عقب أزمة المؤتمر ورفضه ترجمة الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين.

قال هاني حتحوت خلال برنامجه عبر قناة "صدى البلد": "بعد اللي حصل في مؤتمر كولر، عقب لقاء أورلاندو من المترجم، قولت أرجع لورا شوية واشوف الكلام اللي كان بيترجم قبل كده".

أضاف: "خدت فيديو للمؤتمر الصحفي بعد فوز الأهلي على الجونة، لصديق يتحدث اللغة الألمانية، واحنا بنسمع المؤتمر جيه في حته قالي وقف وقف، كولر مقلش كده عن إمام عاشور".

وأوضح": "قالي إن تصريح كولر بأن إمام عاشور، يمتلك مهارات لا يمتلكها أي لاعب في مصر، كولر مقالهاش، ولكن كولر أشاد بإمام عاشور وطالبه بالاستمرارية ولكن المترجم جه في الأخر وأضاف كلام مش عنده مقالوش كولر".

أكمل: "هل المترجم قال الجملة دي من قناعه شخصيه ليه بإمام عاشور والكل بيشيد فجود من عنده، ليه قال كده؟ هو عادي يعني عشان الناس مش فاهمه، لا في ناس بتفهم ألماني".

وتابع: "ليه تصدر صورة خاطئة عن المدرب للإعلام في تجويد للتصريحات".

وأتم تصريحاته: "أنا مش ضد اللي قاله عن إمام عاشور، أنا شايفه يمتلك مهارات كبيرة بس القصد أنت ليه تنسب كلام للمدرب متقلشي".

الأهلي مترجم كولر إمام عاشور هاني حتحوت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نجم الزمالك السابق: بيراميدز حاليا أفضل من الأهلي

إعلان

إعلان