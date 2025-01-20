"كهربا يزيد الأوجاع".. 9 لاعبين تهدد عرش كولر مع الأهلي

يعاني الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، من تراجع في النتائج والنتائج خلال الفترة الأخيرة، ونقص في الصفوف، سواء من الإصابات أو الرحيل.

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة أمس من نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتأهل في الوصافة.

كولر تحدث مرارا وتكرار في المؤتمرات الصحفية الماضية، عن قلة العناصر، وعدم وجود صفقات جديدة تساعد الفريق على التدعيم، وهو ما يظهر ضعف في بعض المراكز وخاصة في النواحي الهجومية.

9 لاعبين تهدد عرش كولر مع الأهلي

ويزيد من أوجاع المدير الفني السويسري، عدد الإصابات التي يعاني منها الفريق، ومعظمهم أساسيين، علاوة على الراحلين وأخرهم محمود كهربا الذي انضم لنادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وهو ما يهدد مستقبل المدرب السويسري حال الاستمرار في النتائج السلبية مع الأحمر.

وينشر موقع مصراوي عدد وأسماء المصابين والراحلين حتى الآن في الأهلي:

1- يحيى عطية الله المصاب بشرخ فى الوجه

2- أشرف داري الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية

3- رضا سليم الذى يعانى من قطع فى غضروف الركبة

4- طاهر محمد طاهر الذى يواصل التأهيل من الإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية

5- كريم فؤاد المصاب بقطع فى الرباط الصليبى

6- عمر كمال عبد الواحد الذي يعاني من إصابة في الركبة

7- على معلول لعدم القيد

8- بيرسي تاو الرحيل قطر القطري

9- محمود كهربا الرحيل إلى الدوري الليبي