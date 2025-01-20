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"كهربا يزيد الأوجاع".. 9 لاعبين تهدد عرش كولر مع الأهلي

09:02 ص الإثنين 20 يناير 2025
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (3)
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله لاعب الأهلي
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (1)
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    أشرف داري
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    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري
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    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
  • عرض 25 صورة
    رضا سليم
  • عرض 25 صورة
    رضا سليم
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    طاهر محمد طاهر من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    طاهر محمد طاهر
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر
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    كريم فؤاد
  • عرض 25 صورة
    كريم فؤاد
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال عبد الواحد (2)
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    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
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    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو لاعب الأهلي
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    محمود كهربا (1)
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يعاني الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، من تراجع في النتائج والنتائج خلال الفترة الأخيرة، ونقص في الصفوف، سواء من الإصابات أو الرحيل.

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة أمس من نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتأهل في الوصافة.

كولر تحدث مرارا وتكرار في المؤتمرات الصحفية الماضية، عن قلة العناصر، وعدم وجود صفقات جديدة تساعد الفريق على التدعيم، وهو ما يظهر ضعف في بعض المراكز وخاصة في النواحي الهجومية.

9 لاعبين تهدد عرش كولر مع الأهلي

ويزيد من أوجاع المدير الفني السويسري، عدد الإصابات التي يعاني منها الفريق، ومعظمهم أساسيين، علاوة على الراحلين وأخرهم محمود كهربا الذي انضم لنادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وهو ما يهدد مستقبل المدرب السويسري حال الاستمرار في النتائج السلبية مع الأحمر.

وينشر موقع مصراوي عدد وأسماء المصابين والراحلين حتى الآن في الأهلي:

1- يحيى عطية الله المصاب بشرخ فى الوجه

2- أشرف داري الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية

3- رضا سليم الذى يعانى من قطع فى غضروف الركبة

4- طاهر محمد طاهر الذى يواصل التأهيل من الإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية

5- كريم فؤاد المصاب بقطع فى الرباط الصليبى

6- عمر كمال عبد الواحد الذي يعاني من إصابة في الركبة

7- على معلول لعدم القيد

8- بيرسي تاو الرحيل قطر القطري

9- محمود كهربا الرحيل إلى الدوري الليبي

النادي الأهلي مارسيل كولر محمود كهربا علي معلول بيرسي تاو
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