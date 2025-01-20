"انقطاع وتهديد ورفض".. كيف يخرج الزمالك من أزمة تمرد لاعبه؟

يعاني نادي الزمالك من أزمة في الوقت الحالي، بطلها زياد كمال، لاعب الفريق المعار من نادي إنبي، لمدة موسمين ونصف.

زياد كمال انتقل لنادي الزمالك، الموسم الماضي، بعقد مدته موسمين ونصف، معارا من نادي إنبي، ولم يقدم الأداء المقنع، ومع ذلك كان حديث الجميع ليس بسبب مستواه، ولكنه عقده والبنود الموضوعة من النادي البترولي.

انقطاع زياد كمال عن تدريبات الزمالك

ونقطع زياد كمال مؤخرا عن تدريبات نادي الزمالك، وطلب العودة مرة أخرى لناديه الأصلي إنبي، وعدم الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وهو ما رحب به مسئولي الزمالك، ولكن مع تنازله عن مستحقاته الموسم الحالي.

ورفض اللاعب التنازل عن مستحقاته نظير الرحيل عن القلعة البيضاء، وأخطر أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي بهذا الأمور، الذي بدوره رفض فسخ عقد الإعارة دون حصول اللاعب على كامل مستحقاته التي تقترب من 5 ملايين جنيه

الزمالك يهدد اللاعب

وفي المقابل، قام عبدالواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك، بتهديد اللاعب بالعقوبات حال عدم العودة للتدريبات مرة أخرى، لحين الفصل في أمره سواء بالرحيل أو الاستمرار.

وزاد من الأمر حدة، حضور اللاعب مباراة فريقه الأصلي إنبي في المباراة الماضية بالدوري من المدرجات، في إشارة له لرفضه القاطع العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء.