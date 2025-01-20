"تعليمه إنترناشيونال وبيحب رونالدو"..مدرب وادي دجلة يكشف بداية مسيرة عمر مرموش

كتب - محمد القرش:

اقترب المهاجم المصري ولاعب آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، من الانتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحرص "مصراوي" على التواصل مع أحد مدربي مرموش في ناشئين وادي دجلة، عاشور هاشم، للتعرف على شخصية وعقلية لاعب السيتي المنتظر منذ الصغر.

كيف كانت شخصية مرموش في الصغر؟

وقال عاشور في تصريحات خاصة: "عمر مرموش طول عمره عنده شخصية وعقلية غير اللعيبه كلها في قطاع البراعم ثم الناشئين، وبيتعامل مع الكرة بعقلية احترافية".

وأضاف: "من صُغره وهو عنده طموح الاحتراف، غير أي لاعب في مصر طموحهم يلعبوا أهلي وزمالك، ووالده كان بيساعده على ده".

إين تعلم عمر مرموش؟

وزاد: "عمر تعليمه إنترناشيونال وده ساعده على التأقلم في بداية الاحتراف، وطول عمره مجتهد ورقم واحد في التمرين والمباريات وكان بيلعب في سن أكبر منه دائما في قطاع ناشئين دجلة".

وأوضح: "مرموش لاعب على أعلى مستوى من جميع النواحي، البدنية والخططية والمهارية، وتلقى الكثير من الدعم في وادي دجلة لأنه ملتزم جدا، بينام بدري ويتدرب على أكمل وجه، وكان بيحرم نفسه من السهر والخروجات".

من هو المثل الأعلى لعمر مرموش؟

وواصل: "كنا دائما في القطاع بنسانده لأننا شايفين عنده كل مقومات اللاعب الأوروبي، وكان مثله الأعلى كرستيانو رونالدو حتى في إحراز الأهداف كان بيقلد حركاته، وكان حلمه طول عمره اللعب في الدوري الانجليزي".

وأردف: "محصلش أن عمر تعرض لموقف صعب في دجلة قبل كده، لأننا بنهتم جدا بالناشئين من أول رئيس النادي لحد أصغر مدرب، ونزرع في اللاعبين شخصية عدم الهزيمة".

واختتم: "مقومات عمر مرموش، السرعة والقوة ومهارة واحد على واحد دفاعية كانت أو هجومية وإجادة الركلات الثابتة والذكاء الخططي، يؤهله للعب مع أي فريق بالعالم".