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ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد

12:02 ص الإثنين 20 يناير 2025

منتخب مصر لكرة اليد

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كتب - نهى خورشيد:

حجز منتخب مصر لكرة اليد مقعده في الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وقاد الإسباني خوان كارلوس باستور المنتخب لتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، بدأت بفوز عريض على الأرجنتين بنتيجة 39-25، ثم التغلب على البحرين بنتيجة 35-24، قبل أن يختتم الدور بفوز مثير على كرواتيا في عقر داره بنتيجة 28-24.

وبهذا الفوز منح منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ليضمن التأهل إلى الدور الرئيسي متقدماً على كرواتيا التي جمعت 4 نقاط.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية ترتيب مجموعة مصر:

1. مصر: 6 نقاط

2. كرواتيا: 4 نقاط

3. الأرجنتين: نقطتين

4. البحرين: بدون نقاط

والجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير وحتى 1 فبراير المقبل.

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