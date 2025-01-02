تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري في كأس مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء تعديل على مباراة الاتحاد السكندري ونظيره تيم إف سي، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 24-2025.

موعد مباراة الإتحاد السكندري وتيم أف سى

من المقرر أن تقام مباراة الإتحاد السكندري و تيم أف سى يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير الجاري، بدلًا من الإثنين 6 يناير.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ستاد الإسكندرية.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن اليوم الخميس، عن نجاحه في ضم اللاعب شكري نجيب، قادمًا من صفوف نادي فاركو لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتواجد فريق الاتحاد في المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 9 نقاط، جمعها من 7 مباريات، فاز في 2 مباراة وتعادل في 3 وخسر 2، وله 3 أهداف وعليه 4.