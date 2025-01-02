عمرو سماكة لمصراوي: الجيل الحالي يعاني من ندرة المواهب.. ولا يوجد مجاملة تحكيمية للأهلي والزمالك

كتب - يوسف محمد:

علق عمرو سماكة لاعب النادي الأهلي السابق، على حقيقة ما يتم إثارته حول محاباة الحكام للنادي الأهلي، موضحاً الفارس بين الجيل الحالي والجيل السابق في الأهلي والكرة المصرية بشكل عام.

وقال عمرو سماكة في حواره مع مصراوي: "سعيد لما وصلت إليه في كرة القدم، لكن كان بإمكاني تقديم مسيرة رياضية أفضل من ذلك بشكل كبير ولم أهتم بنفسي وموهبتي كما يجب".

وأضاف: "هناك الكثير من المواقف لو عاد بي الزمن مرة آخرى، سيكون تفكيري مختلف تماماً عما قمت به من قبل، خاصة وأنني في ذلك الوقت كنت لسه صغير في السن وتفكيري لم يكن أفضل شئ".

وعن الفرق بين الجيل الحالي والجيل السابق في مصر، قال: "هناك فارق بين الجيل الحالي والجيل السابق في الأهلي ومنتخب مصر أيضاً، هناك فرق في المواهب والتي أصبحت قليلة في مصر، على عكس السنوات السابقة كان كل فريق يمتلك عدد من اللاعبين أصحاب المهارات الكبيرة".

وحول صحة محاباة الحكام للأهلي والزمالك، قال: "الأهلي والزمالك هما الناديان الأكبر في القارة الأفريقية، الحكام لا تجامل الأهلي أو الزمالك، لكن أهمية أي مباراة طرفها أهلي وزمالك تضع بعض الضغوطات على الحكام وهذا الأمر يتم تفسيره من قبل بعض الجماهير على أن الحكم يتحامل على الفريق الذي يواجه الأهلي أو الزمالك".

وأكمل: "معاملة الحكام لي خلال فترة تواجدي داخل الأهلي، كانت نفسها خلال تواجدي في أي نادي آخر ولم أشعر بمحاباة الحكام للنادي الأهلي مثلما يقال".

واختتم سماكة: "خضت تجربة احترافية في فرنسا بعمر 19 عاماً، ظهرت بمستوى مميز والصحف بدأت في الحديث عني بشكل جيد ومستمر، لكنني عدت إلى مصر بعد ثمانية أشهر، وهذا أكثر قرار ندمت عليه في مسيرتي".

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