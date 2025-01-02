"جوزيه ساندني".. عمرو سماكة يتحدث عن تفاصيل إيقافه بسبب المنشطات

كتب - يوسف محمد:

تحدث عمرو سماكة لاعب الأهلي والترسانة السابق، عن كواليس أزمة المنشطات التي تعرض لها، مشيراً إلى موقف مانويل جوزيه المدير الفني للفريق معه في ذلك الوقت، بالإضافة إلى الكشف عن أفضل لحظاته داخل النادي الأهلي.

وقال عمرو سماكة في حوار له مع مصراوي: "قضيت في الأهلي ثلاثة سنوات، حصلت خلالهم على 8 بطولات، كنت من المحظوظين بالتواجد مع الجيل التاريخي للنادي الأهلي".

وأضاف: "مباراة الصفاقسي التونسي من أصعب المواقف والمباريات، التي خضتها في مشواري، خاصة في ظل الضغط الكبير على اللاعبين في هذا اللقاء".

وتابع: "هدف أبو تريكة في مرمى الصفاقسي، هو أحد أهم اللحظات في تاريخي، خاصة وأنه منحنا لقب البطولة في ظل ظروف صعبة، هى من أهم البطولات في مشواري الكروي".

وأكمل: "مانويل جوزيه ساندني ووقف بجانبي بشكل كبير في أزمة المنشطات التي تسببت في إيقافي لمدة ثلاثة أشهر، خاصة بعد إجرائي تحليل منشطات من قبل النادي وإثبات سلبية العينة".

وواصل: "انتقلت إلى نادي كاظمة الكويتي، عقب إيقافي بسبب أزمة المنشطات التي تعرض لها مباشرة، عند عودتي إلى مصر حدث تواصل بيني وبين الكابتن حسام البدري للعودة مرة آخرى إلى النادي الأهلي ولكن الأمور لم تتم بسبب بعض التفاصيل المادية".

وأردف: "بعد العودة إلى مصر، انتقلت إلى نادي الترسانة لمدة ستة أشهر، قبل الانتقال إلى صفوف الجونة مع الكابتن إسماعيل يوسف والجونة في ذلك الوقت كان هو صاحب أعلى عقود في الدوري المصري للاعبين".

واختتم سماكة تصريحاته: "الفريق كان يضم العديد من الأسماء المميزة في ذلك الوقت، مثل وائل رياض "شيتوس"، شريف إكرامي وحسين علي".

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