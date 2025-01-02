كتب - يوسف محمد:

أشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، إلى اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب فريق بانيك أوسترافا التشيكي. وحال إتمام النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب البرازيلي إيفرتون بشكل رسمي، سيكون هو اللاعب البرازيلي الخامس في تاريخ النادي الأهلي، حيث سبق وانضم 4 لاعبين للفريق من قبل.

ولم تكتب تجربة اللاعبين البرازيليين نجاحها في صفوف المارد الأحمر، حيث لم يقدم اللاعبين الذين تعاقد معهم المارد الأحمر من قبل المردود المنتظر منهم، ليرحلوا سريعاً عن الفريق.





هنا نستعرض أبرز اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا مع النادي الأهلي..

كم لاعب برازيلي ارتدى قميص الأهلي؟

بينو جيلبرسون

وكان جيلبرسون أول لاعب برازيلي ينضم إلى صفوف النادي الأهلي، الذي انضم إلى الفريق في عام 2004 بطلب من المدير الفني البرتغالي للفريق آنذاك مانويل جوزيه، استمر اللاعب في صفوف الفريق لمدة ستة أشهر فقط، شارك خلالهم في دقائق قليلة وسجل 3 أهداف فقط، قبل أن يرحل عن الفريق بعد ستة أشهر.

فابيو جونيور

وابتعد الأهلي عن التعاقد مع اللاعبين البرازيليين لمدة تقترب من 7 سنوات، بعد التجربة غير الناجحة للفريق مع اللاعب بينو جيلبرسون، إلا أن المارد الأحمر قام في عام 2011، بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي فابيو جونيور.

واستمر اللاعب البرازيلي لمدة موسم واحد فقط في صفوف النادي الأهلي، اكتفى خلاله بالمشاركة في 11 مباراة فقط، نجح في تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة، قبل أن يرحل عن الفريق في أغسطس 2012، ابتعد عن الملاعب لمدة 7 سنوات، قبل أن يعود مرة آخرى لكرة القدم من بوابة كامبينينسي البرازيلي في عام 2019.

هندريك هلمكي

وفي يناير من عام 2016، قام النادي الأهلي باستقطاب لاعب برازيلي آخر وهو اللاعب هندريك هلمكي، الذي انضم إلى الفريق قادماً من نادي استقلال طهران الإيراني، لكنه لم يختلف كثيراً عن سابقه، حيث رحل عن صفوف الفريق بعد موسم واحد فقط، في يناير 2016.

وشارك هندريك رفقة النادي الأهلي خلال موسم واحد، في 4 مباريات فقط لم يسجل أو يصنع أي هدف، ليرحل عن الفريق دون ترك بصمة قوية.

برونو سافيو

وآخر اللاعبين البرازيليين الذين انضموا إلى النادي الأهلي، كان اللاعب برونو سافيو الذي انضم إلى الفريق في سبتمبر 2022 قادماً من بوليفار البوليفي، استمر رفقة الفريق عام واحد فقط أيضاً.

وعلى الرغم من عدم ظهور سافيو بالمستوى المميز، الذي كان يتوقع أن يقدمه اللاعب مع المارد الأحمر، إلا أنه ترك بصمة لا يمكن أن نسيانها من قبل جماهير النادي الأهلي وهو تسجيله، هدف في مرمى نادي الزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري، ليساهم في منح الفريق الأحمر اللقب.

وبشكل عام شارك سافيو مع النادي الأهلي، في 18 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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