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"الحقائق ثابتة".. حساب الزمالك يحتفل بأكبر فوز على الأهلي

10:00 م الخميس 02 يناير 2025

نادي الزمالك

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كتب - نهى خورشيد:

احتفل الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي، بأكبر نتيجة حققها الفريق الكروي بالقلعة البيضاء على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي.

ونشر حساب الزمالك بوستر من الفوز على الأهلى بنتيجة 6-0، مع تعليق:"الحقائق التاريخية ثابتة، في مثل هذا اليوم.. الفوز الأكبر في تاريخ مباريات الديربي".

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الكروى بنادى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة متساوياً مع بيراميدز، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراة.

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