"بينهم كابتن الفريق".. 8 لاعبين بالأهلي يمكنهم التفاوض مع أي فريق

كتب - يوسف محمد:

حرص أحمد القندوسي لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، على الاعتذار بعد المنشور الذي قام بنشره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، يستنكر خلاله الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وكتب أحمد القندوسي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "اقدم اعتذاري عن المنشور الذي كتبته على حسابي الخاص ولم أقصد على الإطلاق السخرية من أي دين".

وأضاف: "فإنني أحترم الأديان السماوية، كما تعلمنا من ديننا الإسلامي ومن الواجب أن اعتذر مجدداً عما بدر مني وفهم بالخطأ".

واختتم القندوسي تصريحاته: "لم يكن الأمر مقصوداً، كل عام وجميع شعوب العالم بخير شكراً".

وكان أحمد القندوسي نشر عبر حسابه الرسمي، على إنستجرام منشوراً، يشير خلاله أن الاحتفال برأس السنة لا يناسب المسلمين، بل أن الاحتفال به يدل على ضعف العقيدة.

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